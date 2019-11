Ricerca per:

A seguire rinfresco per tutti i presenti.

Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 16, la biblioteca comunale-parrocchiale di Gremiasco, in occasione della “Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari” presenta un pomeriggio ricco di appuntamenti tra libri, canti e musica tradizionale.

Sabato venite a Gremiasco per un pomeriggio di musica, cultura e prodotti locali