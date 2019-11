L’ Associazione Culturale di Musica & Spettacolo “Four Seasons”, nata per la realizzazione di manifestazioni ed eventi e per scoprire e promuovere voci e volti nuovi nell’ambito della musica leggera, è lieta di presentare la manifestazione canora “Una Canzone per Sognare” 7^Edizione, ideata da Mario Mossuto e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Alessandria.

Quest’anno, la manifestazione, dopo una serie di successi nelle passate edizioni, forti di questo, si è deciso di continuare la strada aggiungendo una novità assoluta all’interno del concorso canoro: Una Miss per Sognare, connubio perfetto musica e bellezza, voluta fortemente dall’ideatore Mario Mossuto con la collaborazione dell’esperta coreografa Giovanna Mari.

Sabato 16 novembre al Ristorante Arcobaleno-Città della Moda di Frugarolo (AL), si svolgerà la 7^Tappa di Una Canzone per Sognare e la selezione di Una Miss per Sognare.

La manifestazione è in tour itinerante e ogni tappa è una vera e propria festa del luogo che si è scelto. Uno spettacolo genuino, ben organizzato, piacevole e, ogni volta, con un numeroso pubblico.

All’interno del concorso canoro ci sarà una selezione di Una Miss per Sognare. Possono partecipare ragazze dai 12 a 30 anni (categoria Teenager dai 12 ai 15 anni, Miss dai 16 a 30 anni), inoltre ci sarà una categoria dedicata alle Over e per tutte e tre le categorie si è aggiunta una fascia Miss Termoclima.

Con il nuovo regolamento, ogni vincitore di tappa, accederà direttamente alla finalissima di Una Canzone per Sognare. Tutti i secondi, terzi classificati e il premio come miglior inedito, accederanno alle finali di ripescaggio e potranno anche riscriversi nelle tappe successive. I concorrenti che conquistano nell’arco della manifestazione tre attestati, acquisiscono il diritto all’accesso della finalissima, previa partecipazione amichevole alle finali di ripescaggio (si ricorda che la finalissima, quest’anno è in programma a fine marzo 2020). Sono ammessi alla 7^Edizione Concorso Canoro Una Canzone per Sognare cantautori ed interpreti di ambo i sessi e di età superiore ai 14anni e fino ad un massimo di 35 per la categoria BIG, da 36 anni in su per la categoria OVER e gruppi vocali con composizione di genere musica leggera e pop (per i gruppi i requisiti di età si intendono riferiti all’età media dei componenti).

I minori di anni 18 che vorranno partecipare dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Il concorso per le giovani proposte è compreso dai 6 ai 13anni.

Ospiti della serata:

· Rita & Mauro maestri di tango argentino che fanno parte della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), hanno vinto per sette volte i campionati italiani (l’ultimo luglio 2018 a Rimini, nel 2015 e 2016 la coppa Italia, si sono aggiudicati il terzo posto ai campionati europei a Lione in Francia, la coppa del mondo nel 2014 e campionato del mondo ad Ottobre 2018 a Varsavia, in Polonia. Nell’anno academy 2018/19 oltre al già citato titolo mondiale, europeo e italiano. Fanno parte della scuola di ballo WB Danze Alessandria con sede a Fontanasse (Castellazzo Bormida).

· La Scuola A.S.D Forti Dance che vanta tra i suoi ex allievi moltissimi eccellenti giovani maestri di ballo, la figlia Fabrizia Forti è stata più volte vincitrice o finalista a campionati italiani e in competizioni internazionali. Diplomata in Liscio tradizionale Piemontese, Standard Bronzo, Argento e Ora, Balli Sociali, Ballo da Sala Oro, Liscio Unificato Oro, Danze Jazz Bronzo e Argento.

La Direzione Artistica è a cura di Mario Mossuto, audio e luci di Dj Max, le riprese video di Oliver Buzz, conduce Beppe Viazzi.

La serata sarà trasmessa da Telecity 1 il venerdì successivo alla serata stessa.Il regolamento completo è consultabile sul blog di Una Canzone per Sognare all’indirizzo: http://unacanzonepersognare.blogspot.com/ oppure sulla pagina

facebook: https://www.facebook.com/groups/372025166221318/

PER INFORMAZIONI

Richiedere il modulo per l’iscrizione o rivolgersi al seguente numero: 3384457711 (Mario Mossuto) per partecipare alle selezioni.