Una vita (quella di Giancamillo Cortemiglia) in un mega libro di 972 pagine e del peso di oltre 4 Kg dove si narra la storia di Tortona attraverso le mappe.

“Tortona e il Tortonese nelle carte storiche” così si intitola il volume realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che si può avere grazie ad una donazione di 50 euro all’Anffas di Tortona recandosi presso la sede in via Emilia Nord.

Donazione per altro detraibile dalla dichiarazione dei redditi per cui, alla fine il librone vien a costare il 20% in meno.

Considerazioni tecniche a parte, l’opera, come ha detto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Dante Davio, è unica nel suo genere e rappresnta aspetti importanti della storia di Tortona. Un’opera che potrà essere tenuta in grande considerazione anche dal Comune.

Il volume è stato presentato ieri sera e la sala della Fondazione era gremita.

Dopo l’intervento di Dante Davio c’è stata l’introduzione dello storico locale Italo Cammarata, poi quello di Francesco Surdich, docente di Storia delle esplorazioni geografiche e preside emerito della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Genova che ha illustrato a grandi linee il volume di Cortemiglia.

Presenti alla manifestazione il Sindaco Federico Chiodi, la senatrice Rossana Boldi, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, tanti studiosi locali ma anche tanta gente comune.

Commovente la dedica del libro: “A mia moglie Luisa Massa Saluzzo e a mia figlia Francesca, luci dei miei occhi, che hanno sempre creduto nella pubblicazione di questo volume, ma che purtroppo, un crudele destino, togliendole all’affetto della famiglia, non ha dato loro il tempo di vederne la stampa.”