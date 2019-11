E’ l’unico cartellone che manca nella rassegna degli spettacoli del teatro Civico, ma a breve ci sarà.

Parliamo della Stagione concertistica degli “Amici della Musica” di Tortona. Il presidente Ottavio Pilotti lo scorso anno aveva annunciato di voler “lasciare” ma almeno fino al 2020 ci sarà ancora.

Di seguito una sua dichiarazione pubblica apparsa sul sito del teatro che conferma la decisione di voler offrire ancora (ma chissà per quanto) concerti musicali di alto livello ai tortonesi.

Ci pareva di aver concluso, con la quarantesima stagione, un lungo periodo di vita del nostro sodalizio, avendo quale ultimo obiettivo sicuro, la festa dell’anniversario, prevista per la seconda metà del mese di novembre 2019.

Il 19 novembre 1979, infatti, con rogito del Notaio Giuseppe Pernigotti, alcuni appassionati costituivano l’Associazione AMICI DELLA MUSICA, che sotto l’egida delle Amministrazioni Comunali succedutesi nel tempo, ha fornito alla città un servizio di musica “forte”, come oggi è definita dai più accorti, quella che un tempo era detta “classica”.

Questa lunga presenza, articolata in diversi momenti, seguendo i cambiamenti della politica e del costume, ha rappresentato un piccolo miracolo cittadino, per la costante qualità delle proposte. Cedendo alle richieste pervenute da più parti, fra cui la nuova Amministrazione comunale, che ha ritenuto di avvalersi della nostra attività, abbiamo deciso di essere ancora presenti, con alcuni episodi musicali, di cui il primo, già previsto, a memoria dei quarant’anni dalla fondazione, che avrà carattere di evento gratuito, volendo raggiungere il maggior numero possibile di persone, nel nostro Teatro Civico.

Per questa ricorrenza alla fine di novembre avremo Andrea Bacchetti al pianoforte con il prestigioso Sestetto d’Archi Stradivari dell’Accademia Santa Cecilia di Roma.

Seguirà senz’altro un recital pianistico nel quale vorremmo incontrare un artista tra i primi scesi a Tortona nelle nostre stagioni.

Due serate orchestrali: la prima con l’Orchestra del Monferrato, che ci proporrà ancora un brano di Lorenzo Perosi, in collaborazione con Perosi festival; ed un’altra, da definire, con un gruppo internazionale. Poi, una serata cameristica per non perdere il “vizio” della musica d’insieme che nel passato ha rappresentato il più tipico modo di vivere l’esperienza nei salotti e nelle corti.

Lavoriamo anche per un evento che permetta di offrire agli studenti delle scuole elementari e medie di Tortona un contatto con la musica, come realizzato negli scorsi anni con grande successo, ed anche un concerto con giovanissimi artisti espressi dal territorio.

Il Presidente degli Amici della Musica Ottavio Pilotti