La segnalazione arriva da Andrea Bani, titolare del gran bar Bardoneschi che in pieno pomeriggio di ieri si è accorto che, a pochi metri di distanza dal suo locale un padrone di un cane non solo aveva permesso che l’animale facesse i suoi bisogni in mezzo ai portici Frascaroli, ma ha pure fatto di nulla proseguendo imperterrito lasciandogli escrementi sulle piastrelle.

Le persone che sono passate dietro di lui, ignare, hanno calpestato gli escrementi e li hanno dispersi in ogni dove.

Quando Bani è uscito dal locale è, giustamente, andato su tutte le furie: “E’ una vergogna – ha detto – che esistano persone così maleducate. Queste persone rovinano il nostro gioiellino di Tortona che sono i nostri portici. Come Presidente della Confesercenti di Tortona mi impegnerò per trovare delle soluzioni per punire queste persone maleducate e rispettare gli ambienti comuni.”

Ovviamente Bani dopo aver scattato la fotografia ha provveduto ad attivarsi per ripulire dove altri hanno sporcato in spregio al rispetto altrui.

Ogni ulteriore commento sulla scarsa educazione del possessore di questo cane, è superfluo….