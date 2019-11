Giornata quasi campale, quella di ieri, per il Turno A dei Vigili del Fuoco di Tortona, che hanno effettuato una decina di interventi coprendo un vasto territorio e tutto quasi senza sosta.

I primi interventi sono iniziati al mattino quando la squadra ha cercato di recuperare le diverse pompe e idrovore lasciate a prosciugare cantine invasa dall’acqua nei giorni scorsi.

I Vigili del fuoco di sono recati soprattutto in diverse zone alla frazione di Rivalta Scrivia e in zona San Guglielmo, ma in molti casi non sono riusciti a recuperarle perché l’acqua continuava a sgorgare dal terreno e allagare le cantine per cui le hanno lasciate in funzione.

Nemmeno il tempo di rientrare in sede che proprio a fianco della caserma dei pompieri vicino a un distributore di benzina, in via Piemonte, ha preso fuoco un quadro elettrico a causa di un corto circuito. Tempestivo l’intervento di pompieri che hanno spento le fiamme in pochi minuti, ma è andata bene perché il distributore di benzina era davvero a breve distanza.

Altro intervento per una ragazza rimasta intrappolata all’interno di un ascensore in via Cuniolo e poi, subito dopo, una corsa nel Comune di Isola Sant’Antonio per un automobilista che ha chiamato dicendo che era finito con l’auto in un canale e che l’acqua stava entrando nell’abitacolo e lui non riusciva più ad uscire dalla macchina.

Quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto si sono accorti che in realtà non si trattava di un canale ma un sottopasso allagato.

Sembra che l’uomo alla guida di una Freemont della Fiat, seguendo le indicazioni del navigatore lungo la provinciale 86 per Guazzora non si sia accorto che stava immettendosi in un sottopasso allagato.

La giornata dei pompieri si è conclusa con un doppio intervento a Pozzolo Formigaro per due cantine allagate.