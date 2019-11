Giovedì 5 dicembre 1979: è stato l’inizio di un’avventura di solidarietà che quest’anno celebra il traguardo dei 40 anni e che ha visto, in questi anni, centinaia di volontari donare il proprio sangue compiendo ogni volta un gesto di sensibilità, altruismo, di grande valore etico e sociale e che ha accumulato un patrimonio di solidarietà che è doveroso celebrare con orgoglio e solennità.

Domenica 1 dicembre, ci ritroveremo per ricordare a tutti il valore del dono; sarà per i donatori e per i volontari un’occasione per festeggiare il proprio orgoglio di appartenenza alla famiglia dell’A.V.I.S. Insieme ripercorreremo la storia dell’Associazione, di come impegno e passione siano stati vissuti e abbiano inciso sulla sua crescita. Sono state tante le sfide, tanti i cambiamenti, tante le conquiste raggiunte. Vi aspettiamo numerosi a fare festa con noi!