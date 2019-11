Ricerca per:

Il viale di accesso al Liceo Peano si è arricchito di nuovi alberi: quattro peri selvatici, individuati dagli agronomi della provincia tra altri adatti ad essere piantumati in questo terreno e scelti dagli studenti delle classi 5A linguistico, 5C scientifico e 5 classico dello scorso anno 2018-2019.