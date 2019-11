Ricerca per:

Villaromagnano: in corso Italia, 8 ore 12 sede Sms pranzo con antipasto, contorno, frutta, dolce, vino, anche da asporto – prenotazione cell. 3485824163, 3357703873 – organizza la Pro Loco

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: alle 21 presso il teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello “La menzogna” con Serena Autieri e Paolo Calabrese

Tortona: dalle 14,30 alle 19 al Museo Macchine Agricole Orsi “Tortona Brick” esposizione di opere realizzate con i Lego® – concorso di libera costruzione con mattoncini per giovani dai 6 ai 13 anni – aree a tema

Carbonara Scrivia: alla sede S.M.S. alle ore 21 “Arriva lo zio di Dallas” commedia brillante in due atti di Franco Roberto interpretata dalla Compagnia Teatro Dialettale Amici di Montemarzino Vittorio Spoldi

