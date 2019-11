Domenica 17 Novembre 2019 Orario: 10,00Luogo: Vie del centro cittadino e Chiesa ParrocchialeChiesa Parrocchiale di Sant’Antonio AbateIngresso: Ingresso libero

In occasione della festività di Santa Cecilia, patrona della musica, la Banda Musicale “Città di Diano Marina” sfila in musica per le vie del centro cittadino e partecipa alla S. Messa delle ore 11,00. Al termine della celebrazione religiosa foto ricordo e sfilata nelle vie cittadine.Sito: bandadianomarina.wixsite.com/bandadianomarinaFacebook: Banda musicale Città di Diano Marina