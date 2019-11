Ricerca per:

Martedì 19 Novembre 2019, presso il Relais Villa Pomela di Novi Ligure si è tenuto il tradizionale Meeting di Santa Caterina organizzato dal Lions Club Novi Ligure. Graditi ospiti della serata sono stati il dottor Michele Morelli , Q uestore di Alessandria, il luogotenente Marco Pingaro , Comandante Stazione Carabinieri di Novi Ligure, il dottor Armando Caruso , Comandante Vigili Urbani di Novi Ligure ed il dottor Renzo Piccinini , Presidente del Centro Studi “In Novitate”. In occasione del tema della serata, il dottor Renzo Piccinini ha intrattenuto i presenti con un’interessante relazione sulle origini e la storia della Fiera di Santa Caterina dalla sua nascita nel 1607 sino ai giorni nostri, ripercorrendo gli eventi che hanno caratterizzato la sua lunga vita, illustrando quanto sia stata importante ed all’avanguardia. Quest’anno compie 412 anni ed è una delle più antiche d’Italia. Un traguardo significativo: da un lato attesta la vivacità e la vitalità della nostra comunità, dall’altro è un segno dello spirito imprenditoriale e della vocazione conviviale che ha sempre contraddistinto il nostro territorio. La sua origine pare risalga addirittura tra il XII e il XVI secolo, ma la nascita ufficiale è datata 1607, quando il Senato genovese accoglie la richiesta fatta dai Rettori della Comunità di Novi e istituisce tre fiere annuali: la Fiera di S. Caterina (25 novembre), di S. Giorgio (23 aprile) e di S. Bartolomeo (24 agosto). Quella di S. Caterina finirà col prevalere perché sulle altre si sovrapposero le cosiddette Fiere di Cambio, che cessarono definitivamente l’attività nel 1752. Il commercio dei bovini e degli equini fu sempre il punto forte del mercato insieme alla “festa” dei tacchini ( è bibein) che, vivi, venivano condotti alla vendita. Nel 1838, l’inaugurazione del Teatro “Carlo Alberto”, oggi “Romualdo Marenco”, offre la possibilità di abbinare commercio e spettacolo. Aperto proprio il 25 novembre, il teatro diventerà negli anni una costante di prima grandezza nell’economia della fiera. Dopo questo interessante viaggio nella storia, la serata si è conclusa con il saluto del Presidente Paolo Ravera , comunicando che il prossimo impegno di servizio del Lions Club Novi Ligure sarà 1​sabato 30 Novembre a favore della Colletta Alimentare presso il Supermercato “Galassia” di Via Manzoni a Novi Ligure. 2

