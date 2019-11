Un consiglio comunale con pochi acuti ma tante delibere approvate quello che si è svolto ieri sera, giovedì 28 novembre, a Tortona.

A parte e in altri articoli, trattiamo l’argomento forse più “caldo” della serata e cioé isola pedonale, qui, di seguito, ci limitiamo ad elencare tutto quello che è stato approvato durante la serata che è iniziata con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Sono stati poi eletti i componenti della Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste: votati (a scrutinio segreto) i due componenti, uno di maggioranza, Filippo Fava, ed uno di minoranza, Marcella Graziano.



Erano due le pratiche urbanistiche in approvazione, illustrate dal vice Sindaco Fabio Morreale: entrambe sono state approvate all’unanimità.

All’unanimità è stato votato anche l’aggiornamento delle tariffe per gli oneri di urbanizzazione per il 2020, che rimangono invariati rispetto al 2019.

Unanimità anche per la modifica allo statuto del CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale), illustrata dall’assessore Marzia Damiani, che consiste, sostanzialmente, nel trasferimento della rappresentanza legale dal direttore al presidente, in linea con gli altri enti e società partecipate dal Comune.

E’ stato poi discusso l’assestamento generale del Bilancio di previsione, ultima variazione per il 2019: l’assessore Anna Acerbi ha illustrato le modifiche, prima dell’apertura del dibattito ed il voto favorevole da parte della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri di opposizione.

Collegato a quest’ultimo, anche la delibera in merito ai lavori di somma urgenza per i danni causati dai recenti eventi alluvionali, illustrata dall’assessore Mario Galvani: al termine, il documento è stato approvato all’unanimità.