Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Motherless Brooklyn – I segreti di una città



Regia: Edward Norton. Sceneggiatura: Edward Norton. Fotografia: Dick Pope. Montaggio: Joe Klotz. Attori: Edward Norton , Bruce Willis , Bobby Cannavale , Leslie Mann , Willem Dafoe , Gugu Mbatha-Raw , Ethan Suplee , Alec Baldwin , Kenneth Williams , Fisher Stevens , Dallas Roberts , Cherry Jones. Produzione: Class 5 Films, MWM, Warner Bros. Pictures. Distribuzione: Warner Bros. Pictures. Paese: USA, 2019. Durata: 144 min. Genere: Drammatico, Noir





Motherless Brooklyn , film diretto da Edward Norton, è ambientato nella New York degli anni ’50 ed è la storia di Lionel Essrog ( Edward Norton ), un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette e con un carattere molto solitario. Nonostante i pochi indizi a disposizione, l’uomo indaga sulla morte di Frank Mina ( Bruce Willis ), suo amico e mentore. Lionel è fiducioso, infatti, che grazie alla sua ossessiva capacità di analisi e riflessione possa riuscire a risolvere il caso. Le sue indagini lo portano a svelare molti segreti, fino a quel momento ben custoditi, e dai quali dipende il destino dell’intera città.

Girando New York, dai night club di Harlem ai bassifondi di Brooklyn, fino ai dorati e lussuosi salotti di potenti finanzieri, l’investigatore si ritrova faccia a faccia con i più pericolosi delinquenti della città, pronto ad affrontarli pur di onorare la memoria del suo amico e salvare l’unica donna che forse potrebbe aiutarlo.