Il nome di Marengo, oltre ad essere diventato mitico per la vittoria di Napoleone, rappresenta nella storia una via di passaggio tra il mare e la pianura (le vie marenche).

Cosa potrà essere Marengo negli anni a venire sarà ampiamente dibattuto durante “la due giorni”, nella quale ci sono già gli spunti ideali e programmatici di un percorso pluriennale.

Dalla valorizzazione di un Patrimonio storico al Cortile dei Prodotti, dalla Logistica al Turismo, tanti saranno gli argomenti sviluppati nell’Auditorium di Marengo.

Tre libri in presentazione con i rispettivi autori:

“Figli virtuali” con Annalisa D’Errico, giornalista dell’Unioncamere “Ad alta voce ” con il tenore Enrico Iviglia

“I Granata” con Marco Margrita, giornalista

Un momento musicale con il Gruppo dell’Incanto, e come linea culturale costante la possibilità permanente di visitare il Marengo Museum, grazie al prezioso lavoro di Costruire Insieme.

Particolarmente suggestivo l’incontro della domenica mattina “oscarefremincontri”, dove tutti i partecipanti potranno esprimersi circa l’impegno in un luogo e da un luogo, provocati dal titolo “chi fa da sé, non sempre fa per tre”.

I lavori saranno intervallati dalle pause con i tris gastronomici organizzati da Marengo Gourmand, e l’assaggio di quelle tipicità nostrane che rimandano a un territorio tutto da scoprire.

Simpatico il collegamento con il mondo dell’acquavite di fama napoleonica , fino ai brandy, a cura dell’ANAG di Alessandria e Mazzetti d’Altavilla.

Alla Conferenza Stampa interverranno:

Il Presidente della Provincia Gianfranco Baldi

Il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco

I Consiglieri Delegati, Maurizio Sciaudone e Matteo Gualco

Il delegato ANAG di Alessandria, Gianfranco Cagnina

e altri ospiti.