Nella settimana nazionale della lettura “Libriamoci”, giunta quest’anno alla sesta edizione, il Sindaco Federico Chiodi sarà nelle scuole cittadine nella veste di “ambasciatore della lettura”.

Anche per il 2019 infatti, il Comune di Tortona ha aderito all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tramite la Direzione generale per lo studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il “Centro per il libro e la lettura”.

Il Sindaco Chiodi ha scelto il filone “La finestra sul mondo: perché leggere i gironali” e proporrà agli studenti brani tratti dal libro di Oriana Fallaci “Intervista con il potere”, che raccoglie una serie di colloqui con alcune delle più importanti personalità politiche della seconda metà del secolo scorso, raccontati con lo stile schietto ed efficace della grande scrittrice.

Il programma degli incontri:

– lunedì 11 novembre dalle ore 9.30, istituto “D. Carbone”; dalle 10.30, scuola secondaria di primo grado “L. Valenziano”;

– martedì 12 novembre dalle 10.30, liceo “G. Peano”; dalle 11.30, istituto “San Giuseppe”;

– mercoledì 13 novembre dalle 9.30, istituto “G. Marconi”;

– giovedì 14 novembre dalle 9.30, scuola secondaria di primo grado “M. Patri”.