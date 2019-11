Viste le previste avverse condizioni meteorologiche, segnalate con bollettino del servizio di protezione civile della provincia di Alessandria contenente livello di allerta ARANCIONE di tipo idrogeologico e di allerta GIALLO per neve per la giornata del 19 novembre 2019, con attesi disagi dovuti a esondazioni di corsi d’acqua e alla viabilità per nevicate.

Considerata preminente la tutela dell’incolumità degli alunni;

Le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse il giorno 19 NOVEMBRE 2019.

Comune di Viguzzolo

Qualcuno si chiede per quale motivo in alcuni Comuni (come a Castelnuovo Scrivia, ad esempio) le scuole rimangano aperte e in altri siano chiuse.

La risposta è molto semplice: in caso di Rossa tutti i sindaci sono obbligati a chiudere le scuole, quando invece l’allerta è arancione E’ FACOLTA’ del sindaco disporre o meno la chiusura dlele scuole. C’è chi lo fa chi no.