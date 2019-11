Ricerca per:

Vista l’allerta arancione diramata dal bollettino Arpa, l’Amministrazione comunale di Novi Ligure ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido sul territorio comunale nella giornata di martedì 19 novembre 2019. Si informa, inoltre, che è stato rinviato a data da destinarsi l’evento in programma domani mattina al Museo dei Campionissimi in occasione della giornata regionale della Protezione Civile.