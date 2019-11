Per l’occasione dell’evento del transito di Mercurio, visibile anche dall’Italia, l’osservatorio di Casasco lunedì 11 novembre dalle 14 sarà eccezionalmente aperto al pomeriggio per una conferenza a tema, durante la quale saranno approfonditi anche i transiti di Venere.

Al termine della conferenza sarà possibile osservare il cielo mediante la strumentazione dell’osservatorio. In caso di maltempo le osservazioni

saranno sostituite dalla proiezione di immagini astronomiche riprese dall’osservatorio.

L’ingresso è gratuito per i soci (la tessera del costo di 10€ si potrà fare all’ingresso e sarà valida per tutto l’anno). In alternativa si può

fare una donazione.