Martedì 26 novembre, alle ore 13.30, si svolgerà nella Sala Giunta del Comune di Alessandria un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e tutti i commercianti che vorranno essere presenti, per la definizione del programma delle iniziative natalizie. Saranno presenti l’assessore al commercio, Mattia Roggero, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini, e l’assessore alle Manifestazioni, Cherima Fteita, oltre ai tecnici responsabili dei servizi di riferimento.

Martedì ad Alessandria un incontro pubblico per definire le manifestazioni natalizie