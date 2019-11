Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Countdown” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona. Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.





Countdown

Regia: Justin Dec. Sceneggiatura: Justin Dec. Fotografia: Maxime Alexandre. Montaggio: Brad E. Wilhite. Musiche: Danny Bensi, Saunder Jurriaans. Attori: Elizabeth Lail , Charlie McDermott , Anne Winters , Peter Facinelli , Talitha Eliana Bateman , Jordan Calloway , Tichina Arnold , P.J. Byrne , Austin Zajur. Produzione: Boies / Schiller Film Group, Wrigley Pictures. Distribuzione: Eagle Pictures. Paese: USA, 2019. Durata: 90 min . Genere: Horror, Thriller.

Countdown , il film diretto da Justin Dec, segue la storia di Quinn ( Elizabeth Lail ), una giovane infermiera che scarica un’applicazione sul proprio smatphone, dopo che aver soccorso un adolescente in ospedale le ha rivelato che gli rimane poco tempo per vivere. Secondo l’app è possibile prevedere l’esatto momento in cui una persona morirà. Quinn scopre così che le sono rimasti solo tre giorni di vita. Nonostante all’inizio pensi che sia un semplice gioco, Quinn si ricrede nel momento in cui il giovane muore. Inizia a indagagre e scopre della morte di diversi utenti dell’app. Con il tempo che passa inesorabile, si troverà a dover fare i conti con la propria crescente ansia e con una misteriosa figura che sembra perseguitarla. Quinn dovrà trovare una via d’uscita per non morire prima che il tempo a sua disposizione finisca. Ma il suo orologio biologico non è l’unico problema