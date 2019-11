Molti disagi per il maltempo, persistono anche oggi sulla provincia di Alessandria.

Due persone sono state recuperate dai Vigili del Fuoco nel comune di Sezzadio, mentre una terza risulterebbe dispersa: con la loro autovettura privata hanno superato il blocco stradale istituito sulla SP186 sul ponte Bormida. L’auto è stata trascinata via dall’acqua.

Una grossa frana ha interessato la frazione Cadepiaggio del comune di Parodi Ligure, danneggiando infrastrutture. Frane anche a Cremolino, in strada Bellet, dove è stato evacuato un immobile e a Molare, in località Madonna delle Rocche zona Santuario.

Circa 200 le persone sfollate ripartite tra vari comuni, 160 quelle isolate nei comuni di Cassinelle, Alice Bel Colle e Cassinelle; molti i disagi alle strade, sia per frane che per allagamenti e diverse centinaia le disalimentazioni elettriche, ripartite anche qui su varie porzioni del territorio.

Sono isolate le località Olbicella e San Luca nel comune di Molare, per un totale di 60 abitanti, la località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie, Borgo Vercellino e località Bonanti per frana (rispettivamente 50 e 10 persone) e Borgata Torielli, nel comune di Acqui Terme (10 persone).

Diverse centinaia le utenze elettriche disalimentate.

.

Risultano essere circa 200, in totale, le persone evacuate o sfollate in provincia di Alessandria, così ripartite tra diversi comuni:

Acqui Terme: 114 persone;

Cremolino: 8 persone;

Ovada: 22 persone;

Prasco: 8 persone;

Alessandria: 10 persone;

Gavi: 3 persone;

Orsana Bormida: 10 persone;

Terzo d’Acqui: 8 nuclei familiari;

Visone: 2 persone;

Pareto: 5 persone;

Montechiaro d’Acqui: 3 nuclei familiari e 2 persone;

È stata altresì evacuata la caserma della Polizia Stradale di Acqui Terme.

Al momento, questo l’elenco delle criticità sulle strade della provincia di Alessandria aggiornato alle ore 13:15

-SP 10 – Chiusura ponte sulla Bormida tra Alessandria e Spinetta Marengo; SP 1 – strada della Gaminella, allagamenti tra Monbello e Cerrina

-SP 9 – allagamenti tra Mombello e Solonghello

-SP 31 del Monferrato di Chivasso chiusa dal Km 36+450 al km 39+050 (variante di Morano Po per viadotto in stato critico. Traffico deviato sulla SP25; in località Squarzolo (frazione di San Salvatore Monferrato) frana in corso

-SP 35 – Chiusura via Frugarolo a Litta Parodi per esondazione Rio Lovassina

-SP 61 – Chiusura strada tra Villabella e Mirabello per esondazione

-SP 63 – Chiusura strada tra Mirabello Monferrato e Valenza per allagamento

-SP 65 – Chiusura strada tra località Cappelletto e località Giardinetto per caduta albero

-SP 76 – Chiusura tra Solero e Quargnento per allagamenti

-SP 135 – Chiusura per frana che ha ostruito l’alveo del Rio Vargo al km 3 in comune di Stazzano; chiusura nel comune di Stazzano tra Località Sabbione (incrocio Sardigliano-Fraz. Vargo) e l’intersezione della SP135 con la strada Vicinale di Località Fossa;

-SP 141 – Frana tra Malvino e Cuquello

-SP 151 – Chiusura in comune di Pozzolo Formigaro

-SP 154 – Chiusura tra Novi Ligure e Basaluzzo dal km 0 al km 6+000;

-SP 170 – Cedimento manto stradale al km 14+500 all’altezza del bivio per Capanne di Marcarolo

-SP 179 – Chiusura ponte sul Torrente Orba dal km 0 al km 3 tra Predosa e Basaluzzo

-SP 183 – A Castellazzo Bormida chiusa dal km 1 al km 3 per allagamenti

-SP 184 – Strada Rampina chiusa tra Castelspina e Portanova per allagamento sottopassaggio

-SP 185 – Chiusura a Roccagrimalda; chiusura ponte su Bormida tra Alessandria e Casal Cermelli

-SP 186 – Chiusura ponte sulla Bormida dal km 6+300 al km 9+300

-SP 192 – Chiusura tra Sezzadio e Mantovana per allagamenti e per ponticello pericolante

-SP 194 – Chiusura al km 2, Frazione Ricciotti di Rivalta Bormida per allagamenti

-SP 195 – Allagamenti tra Castelspina e Sezzadio con segnaletica sul posto

-SP 197 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana

-SP 198 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana al km 0

-SP 199 – Chiusura per frana nel Comune di Rocca Grimalda

-SP 204 – Chiusura tra Ovada e Cremolino del ponte sull’Orba

-SP 202 – Chiusura per frana

-SP 205 – Chiusura tra Morbello e Visone

-SP 207 – Isolata Olbicella per frana al km 4 prima della frazione San Luca

-SP 209 – Chiusura al km 2+550 nel comune di Morbello

-SP 210 – Chiusura ad Acqui Terme – località Palo, km 17+200; chiusura tra Cavatore e Ponzone per frana; chiusura tra Ponti e Cavatore

-SP 212 – Chiusura al km 1+500 tra Ponzone e Malvicino

-SP 220 – Chiusura della strada per frana al km 7+700 in comune di Spigno per frana

-SP 221 – Chiusura per frana nel comune di Denice

-SP 222 – Chiusura ponte sull’Erro nel comune di Cartosio al km 5+050

-SP 246 – Chiusura tra Alessandria e Oviglio per allagamenti tra il km 2 e il km 6+220

-SS 334 – Chiusura tra Acqui e Cartosio dal Km 51 al km 41+600 località Colombaie

-Strada delle Fontane – Roccagrimalda chiusura fino a fine emergenza in via precauzionale

-SP 456 – Chiusura da Acqui verso Ricaldone; chiusura in comune di Cremolino al km 59 in località Cella per frana

Chiusa la ferrovia Acqui-Alessandria fino a martedì 26/11

Questo l’elenco dei guadi che sono chiusi in provincia di Alessandria:

Chiuso il guado del torrente Valla in Comune di Pareto:

-Località Squaneto e guado Val San Ry su strada comunale Roboaro – Sbernera

Chiuso il guado sul fiume Bormida nel comune di Ponti;

Chiusi anche i seguenti guadi:

-SP 170 – Chiusura guado Lemme nel comune di Gavi;

-SP 166 – Chiusura guado torrente Morsone comune di Voltaggio

-SP 165 – Chiusura nel comune di Bosio dei guadi su Torrente Gorzente e torrente Erro;

Questa la situazione idrica al momento in provincia di Alessandria ripartita per comune:

Rocca Grimalda: rilevati problemi di erogazione nel servizio idropotabile e sono statti rilevati valori elevati di torbidità.

Borghetto Borbera: rilevati problemi di erogazione nel servizio idropotabile e sono statti rilevati valori elevati di torbidità.

Capriata d’Orba Frazione Pratalborato: a seguito della rottura della condotta di adduzione per frana, si registra interruzione del servizio di erogazione idropotabile. In via sostitutiva si sta approntando un servizio di fornitura alla popolazione a mezzo cisterna.

Sant’Agata Fossili e Castellania sono senza acqua

Ovada: frazioni Grillano e San Bernardo sono senz’acqua, dovrebbe intervenire la protezione civile per distribuzione sacchetti impossibile intervenire con cisterne

Alcune frazioni tra Bric Berton e Ponzone sono senz’acqua

Rivarone: rilevata acqua torbida

Vista l’ulteriore emissione di un bollettino di allerta Rossa arrivato anche per oggi, domenica 24 novembre, si fa ulteriormente avviso alla popolazione di non spostarsi se non in caso di estrema necessità e di rimanere lontano da ponti e corsi d’acqua.

Per informazioni si consiglia di seguire gli account social della Protezione Civile presenti su Facebook, Twitter, Instagram nonché il canale Telegram.