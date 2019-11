A causa del maltempo, sono state registrate molte disalimentazioni elettriche nella val Lemme, nell’acquese, nel novese e nell’ovadese. La SP78 Valenza-Rivelino è stata chiusa nel tratto in prossimità dell’accesso alla discarica di Pian del Casato; chiusa anche la Strada Comunale Alzano Scrivia-Casei Gerola; la SP225 è stata chiusa anche al km 7+200 nel comune di Castelletto d’Erro per frana. Rimane invariata la lista delle strade provinciali con criticità rispetto alle ore 18. Sono isolate le località Olbicella e San Luca nel comune di Molare, per un totale di 60 abitanti e la località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie. Risultano essere invece 81, in totale, le persone evacuate o sfollate in provincia di Alessandria, così ripartite tra diversi comuni: Acqui Terme: 24 persone; Cremolino: 4 persone; Ovada: 22 persone; Prasco: 8 persone; Alessandria: 10 persone; Gavi: 3 persone; Orsana Bormida: 10 persone. È stata altrsì evacuata la caserma della Polizia Stradale di Acqui Terme. Poiché la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, con esondazioni che potranno manifestarsi su tutti i corsi d’acqua minori, si fa ulteriormente avviso alla popolazione di non spostarsi se non in caso di estrema necessità e di rimanere lontano da ponti e corsi d’acqua. Per informazioni si consiglia di seguire gli account social della Protezione Civile presenti su Facebook, Twitter, Instagram nonché il canale Telegram.