Smantellato dalla Polizia Stradale di Acqui Terme un sodalizio criminale impegnato nell’ottenere polizze assicurative, stipulate con più Compagnie, per auto e moto, a prezzi notevolmente più bassi. Grazie alla denuncia presentata dalla Direzione di una nota Compagnia di Assicurazioni, oltre un anno fa, sono iniziate le indagini che hanno consentito di individuare una persona, residente in Alessandria, che teneva i contatti con le diverse Agenzie, millantando di essere un venditore di auto usate, e altri soggetti che materialmente provvedevano alla “falsificazione” dei documenti per far risultare la residenza nei diversi comuni di San Salvatore, Solero, Silvano d’Orba ed altri centri della provincia di Alessandria. Mediante la “produzione” di documenti attestanti la residenza nella provincia di Alessandria, venivano richiesti contratti R.C.A. ad Agenzie di diverse Compagnie Assicurative tra Alessandria, Ovada e Valenza, ottenendo coperture assicurative per veicoli intestati a soggetti che nella realtà erano residenti nel sud Italia.

I contatti e la trasmissione di documenti, dopo un primo incontro di persona, avveniva quasi sempre esclusivamente per mail, e proprio questo “modus operandi” ha reso ancora più difficoltoso per gli investigatori giungere alla piena identificazione degli autori materiali delle condotte illecite. Sono finiti nei guai anche i proprietari delle vetture che grazie a questo illecito “escamotage” ottenevano polizze di assicurazione a prezzi notevolmente inferiori a quelli previsti per la loro località di residenza. Sinora, una decina di persone tra cui: R.A. classe 1975 Reggio Calabria, C.S. classe 1975 Bergamo, A.D. classe 1974 Reggio Calabria, A.T. classe 1984 Reggio Calabria, S.G. classe 1970 Napoli, L.G. classe 1983 Napoli, G.G. classe 1983 Napoli e G.G. classe 1961 Napoli, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per “ Falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione (art. 642 co. 1 cpv. del c.p.)”.