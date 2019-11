Ricerca per:

I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Civico di Tortona da martedì 12 novembre – orari biglietteria dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19.

Come ogni anno l’ Associazione Enrico Cucchi organizza uno spettacolo teatrale per presentare il Calendario 2020. Gli spettacoli stavolta saranno due il 26 e 27 novembre 2019 alle ore 21,00 presso il Teatro Civico di Tortona.

L’associazione Enrico Cucchi di Tortona presenta il calendario del 2020 realizzato per beneficenza con due spettacoli teatrali