In un sondaggio realizzato questo mese da SpeedDate.it su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 24 ed i 48 anni, i dati rivelano che le più “impetuose” sono le donne del Centro-Sud: il 64% delle donne del Lazio, con Roma (69%) in testa, preferisce prendere l’iniziativa, seguite dalle donne della Campania (64%), con Napoli (65%) in testa e da quelle della Sicilia (59%), con Catania (63%) e Palermo (59%) in testa.

Insomma il mondo femminile si dimostra più intraprendente e fantasioso. Ma non in Sardegna, dove le donne preferiscono le modalità tradizionali: solo il 24% ama prendere l’iniziativa e solo il 18% ha fantasie di fare l’amore in luoghi inconsueti. Cagliari fa però eccezione: qui le donne amano fare sesso in luoghi insoliti (44%) ed in primo luogo in spiaggia (71%).

Gli uomini e donne della Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia Romagna amano invece molto fare sesso in luoghi insoliti, come in treno, in spiaggia o al cinema. Se infatti a livello nazionale è mediamente una persona su tre (32%) ad avere una preferenza per “farlo strano”, in Lombardia il 55% del campione ha dichiarato di gradire fare l’amore in luoghi inconsueti e in situazioni impreviste e la percentuale rimane alta anche in Piemonte (54%) ed in Emilia Romagna (51%).

«Ma sia al Nord che al Centro ed al Sud d’Italia la sfera femminile chiede soprattutto uomini veri che dopo chiacchiere e tenerezze, passino alle vie di fatto» aggiunge Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, portale quest’ultimo che per primo ha introdotto in Italia l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.

Questi i dati emersi dal sondaggio realizzato da SpeedDate.it, che rivelano anche altre curiosità piccanti: anche alle palermitane (85%) piace «farlo» in spiaggia. Dallo studio emerge dunque che praticare il sesso all’aperto oggi non è più un tabù ma, al contrario, un modo per rendere più intrigante il rapporto di coppia. (WORLDNET)