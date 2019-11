Sulle zone A e D : allerta GIALLA per i bacini piccoli e medi dalla mezzanotte di oggi alle 18 di domani, domenica 3 novembre



Sulla zona B: allerta GIALLA fino alle 18 di domani, domenica 3 novembre.

Sulle zone C ed E: allerta GIALLA per tutti i bacini fino a mezzanotte di oggi sabato 2 novembre. Poi per i bacini piccoli e medi ARANCIONE fino alle 15 di domenica e GIALLA fino alle 18. Per i bacini grandi GIALLA fino alle 8 di domani domenica 3 poi ARANCIONE fino alle 20.