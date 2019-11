Ricerca per:

Per tali irregolarità al titolare del locale venivano contestate sanzioni amministrative per un totale di €5.100.

Personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria, nella serata del 19 ottobre, ha effettuato un controllo presso un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in via Guasco. Durante il controllo venivano identificati 12 avventori di cui 9 con precedenti di Polizia.