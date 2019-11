Brillante risultato di due giovani ragazze di Tortona iscritte all’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” (allieve del maestro Umberto Battegazzore) al XXVII Concorso internazionale musicale “Vittoria Caffa Righetti” di Cortemiglia in provincia di Cuneo, importante rassegna che raccoglie ogni anno i migliori talenti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Grazie al talento e alle capacità dimostrate Francesca Birsan ha vinto il primo premio assoluto. Francesca ha 14 anni ed ha eseguito musiche di Skryabin e Rachmaninoff. Sempre allo stesso concorso partecipava anche un’altra giovane pianista tortonese: Francesca Vitale, di 16 anni. alla sua prima esperienza in un concorso, per di più internazionale, e solo dopo un anno di frequentazione alla Perosi, grazie alla borsa di studio dei Lions Club, ha ottenuto un brillante Terzo posto.

“Sono molto soddisfatto – dice il maestro Umberto Battegazzore – sono due allieve della Civica Accademia Perosi nella mia classe di pianoforte e hanno ottenuto due splendidi risultati. Francesca ha vinto il primo premio assoluto nella cat.C, vincendo anche una borsa di studio, suonando sera al concerto di premiazione. Francesca Vitale (nella foto al pianoforte) ha ottenuto un brillante terzo premio nella cat.D, ottenendo un meritorio diploma. Le nostre due Francesche, prossimamente, si esibiranno in Tortona per far conoscere ai tortonesi la loro bravura.”

Le due giovani tortonesi sono state anche ricevute in municipio dal Sindaco Federico Chiodi e dal Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo (foto in basso) che si sono congratulati con loro.

L’Accademia Perosi, grazie a questo importante risultato, le ha inserite nella programmazione della rassegna “I Concerti Aperitivo” che inizierà il 28 novembre.”