A Tortona in viale degli Olmi, 1 domenica 10 novembre alle ore 15 allo Chalet Castello si svolgerà la 2ª edizione di “Mettiamoci in gioco” con giochi da tavolo per tutti dai 4 ai 99 anni.

Organizza l’associazione di Promozione Sociale “La Fenice” in collaborazione con “Il vascello veloce”

E alla fine: MERENDA PER TUTTI!

PER INFO

Il vascello veloce: 0131484536

Francesca: 3485784206