Ad accoglierli, nella sala del Consiglio, il Sindaco Federico Chiodi, il vice Fabio Morreale e il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, rispondendo ad alcune domande e simulando una seduta di Consiglio comunale in cui i bimbi hanno potuto anche votare alcune proposte.

Nelle giorni scorsi gli alunni dell’ultimo anno della scuola materna “Mary Poppins” di viale Kennedy si sono recati in visita, suddivisi in tre gruppi, presso il municipio.

I bambini della scuola materna ‘Mary Poppins’ di Tortona in municipio per conoscere la città