la Polizia pertanto, si procedeva ad eseguire le notifiche delle relative contestazioni amministrative. Successivamente agli adempimenti del caso veniva accompagnato presso il “Centro di Permanenza per i Rimpatri” (CPR) di Torino in attesa di espulsione.

Da successivi accertamenti il soggetto risultava essere clandestino sul territorio nazionale, già munito di decreti di espulsione e contestuali ordini del questore di abbandonare il territorio nazionale e per la cui continua inottemperanza è stato più volte denunciato.

Mercoledì 13 novembre personale della Squadra Volante della Questura di Alessandria, durante l’ordinaria attività del territorio in Piazza della Libertà, procedeva al controllo ed alla contestuale identificazione di tale S. M. cittadino algerino del ’79, senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine per reati di immigrazione clandestina, stupefacenti, furto, danneggiamento percosse, porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La Polizia ferma un clandestino in Piazza della Libertà ad Alessandria e lo predispone per l’espulsione dall’Italia