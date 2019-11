Ricerca per:

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile consultare il sito www.ineja.it

A seguito della visita all’oratorio di San Giovanni, all’ex Forno comunale ed ai punti più caratteristici del Borgo di Torrazza, sarà offerto un rinfresco. Per tutti i partecipanti è disponibile un Ampio parcheggio e il servizio di bus navetta.

Il “tour”prevede una prima visita alla zona protoindustriale dei Coppi Rossi a cura dell’architetto Erminia Airenti , per proseguire sull’antica via della Costa che conduce al Ponte San Martino con visita alla Chiesa omonima.

Alle ore 20.45 presso la Chiesa Nostra Signora Assunta al via una serata di “Note d’arte e di storia” a cura dell’architetto Cristina Tealdi e con interventi del Professor Luciano Calzamiglia.

Questo fine settimana la staffetta passa ad altri due (ex) comuni che hanno preparato un programma mirato a valorizzare il territorio attraverso le tradizioni e la (ri)scoperta dei suoi tesori. Ecco nello specifico il programma di Torrazza e Piani :

In tale ambito si inserisce il progetto “ 11 comuni una Città ” ideato dal Comitato di San Giovanni in occasione del 90esimo anniversario di Imperia e che da quest’anno si è rafforzato coinvolgendo e ampliando l’idea alle frazioni del territorio. Dopo i successi dello scorso ottobre che hanno visto protagonisti Caramagna, Montegrazie e Moltedo, la settimana scorsa è stata Oneglia ad approfondire un viaggio fra le memorie storiche della città.

Continuano le attività di Imperia legate ad “Aspettando il centenario”: quasi un mese di eventi inseriti in un calendario che celebra la nascita della Città.