“Le Mans 66” è sicuramente il film più atteso della settimana con due attorni di calibro eccezionale con Christian Bale e Matt Damon, da non perdere assolutamente come è da non perdere per chi non lo ha ancora visto “Motherless Brooklyn, i segreti di una città” con Edward Norton da oscar e un’ambientazione perfetta.

Per il resto di seguito trovate tutti gli orari e le trame dei film in programmazione questa settimana.