A seguito dell’interessamento di Daniela Agostini e Umberto Battegazzore della Civica Accademia “Lorenzo Perosi” di Tortona, sono iniziati i lavori per interventi di urgenza per la messa in sicurezza degli affreschi dell’ex cappella nelal sede dell’Accademia in via Pernigotti, con comunicazione alla Soprintendenza competente. Il prezioso intervento sarà compiuto a titolo gratuito dallo Studio d’Arte e Restauro “Gabbantichità” che il Comune di Tortona ringrazia per l’estrema disponibilità e competenza.

Sul soffitto spicca una grande opera del pittore Rodolfo Gambini (1855-1928) datata 1905. La cappella è sede importante e vitale per la Civica Accademia Perosi per le sue attività didattiche e concertistiche. Infatti la rassegna “I Concerti Aperitivo” si terranno proprio in questo ambiente di grande pregio, con ingresso ad offerta per il restauro dell’opera pittorica del Gambini. Il primo appuntamento si svolgerà il 15 dicembre alle ore 17.45 e con cadenza mensile saranno proposti altri appuntamenti musicali di vario genere. E’ un importante operazione per la tutela del patrimonio culturale cittadino che unisce le due arti, musica e pittura proprio come disse il pittore Wassily Kandinsky, pressoché contemporaneo di Gambini: “Se è vero che i suoni toccano l’anima, perché non dovrebbe essere vero lo stesso per i colori?”.

I vini saranno offerti dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi.