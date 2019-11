Ricerca per:

Per maggiori informazioni è possibile consultar e il sito www.ineja.it

L’evento “Non solo Stoccafisso” organizzato dall’Associazione “S. Giovanni Battista Cantalupo 1907” a Varazze, è dedicato allo stoccafisso come piatto tradizionale della cucina ligure nel suo incontro con i vini e i prodotti del territorio: olio e olive taggiasche della riviera di ponente e Bianchetta Genovese.

Grande successo per Ineja Food a Cantalupo di Varazze dove, nonostante le condizioni meteo avverse, lo staff made in Imperia ha presentato i piatti tipici della sua tradizione.