Quarta gara della stagione e quarto diverso vincitore sulle piste del Bowling di Diano. L’altra sera, a far festa nel Trofeo Maresport Diano Marina, penultima tappa del Circuito d’Autunno, è stato Fabio Curto di Arnasco (590 punti nelle tre manche disputate), seguito dai dianesi Mario Mazzilli (558) e da Davide Gabrielli (525). Ai piedi del podio l’imperiese Giovanni Strafforello (514) e l’armese

Laura Acierno (494), ancora una volta prima tra le rappresentanti del gentil sesso. Alto il livello di gioco espresso dai presenti con quattro score da 200 punti e oltre a partita.

Per Curto, abituale frequentatore del podio nelle scorse stagioni, è stata la fine di un lungo digiuno. Nella graduatoria per pista, hanno prevalso gli stessi Curto e Mazzilli (più brillanti, in questa occasione, dei figli, rispettivamente Luca e Domenico) insieme alla giovane Chiara Ardissone.

I risultati del Trofeo Maresport hanno portato una mezza rivoluzione nella classifica generale individuale, con Fabio Curto che ha operato il sorpasso (28) e precede ora Luca Ardissone (27), Giuseppe “Pippo” Ippolito (26), Marco Bosio (24), e il trio composto da Laura Acierno, Giovanni Strafforello e Davide Gabrielli (23). Sarà uno di loro a fregiarsi della testa di serie n° 1 dell’atto conclusivo.

Il prossimo appuntamento, ultimo della fase di qualificazione, è fissato per il 2 dicembre (ore 21) con la Caffè il Chicco Cup, quinta tappa del Circuito. Nell’occasione sarà celebrato il primo anniversario della conquista, da parte della nazionale italiana maschile, del titolo mondiale. Ala serata è stato invitato il capitano del team azzurro, Marco Reviglio.

La finalissima, come al solito prima del Natale, andrà in scena lunedì 16, quando sarà messo in palio anche il Memorial Mario Damonte.

A gennaio arriverà invece il momento della competizione a squadra, l’ormai tradizionale Team Championship.

Info su sito e pagina Facebook del Bowling di Diano, e-mail: bowlingdiano@uno.it.