A termine della funzione religiosa i partecipanti in corteo si sono recati nel piazzale del sagrato della chiesa dove sono stati per la benedizione dei mezzi agricoli: trattori ma anche i mezzi dei vigili del fuoco e della croce rossa.

Presenti le istituzioni, L’on. Rossana Boldi, i sindaci di Tortona Federico Chiodi e di Avolasca Michele Gragnolati, le forze dell’ordine dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, della caserma della Polizia stradale di Tortona, per il comando dei vigili urbani il vicecommissario Andrea Gastaldo, un nutrito gruppo dei vigili del fuoco, le assodarmi dei Marinai, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Bersaglieri, degli Alpini, dell’Arma aeronautica, numerosi rappresentanti della croce rossa italiana, delle crocerossine, della protezione civile, e un nutrito gruppo delle associazione di categoria dei coltivatori diretti, , nonché una gremita folla di persone per ricordare le tre vittime.

Nel santuario della Madonna della Guardia di Tortona si è tenuta la commemorazione in onore di Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches, i Vigili del Fuoco che hanno perso la vita nella tragedia di Quargnento, paese in provincia di Alessandria. Anche la città tortonese ha voluto manifestare solidarietà al Corpo segnato dal dramma e unirsi al dolore delle famiglie.

I marinai di Tortona e tante autorità alla messa per i tre vigili del fuoco morti a Quargnento