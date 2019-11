Lunedì 4 novembre, il Comune di Tortona in collaborazione con Assoarma Tortona e la Civica Accade4mia Musicale “L. Perosi”, organizza la manifestazione in occasione della Festa dell’unità nazionale e Giornata delle Forze armate, anniversario della vittoria nella Grande Guerra, presso il monumento ai Caduti in via Bidone, all’ingresso dell’ex scuola materna “Regina Margherita” oggi sede di alcune classi della primaria dell’istituto comprensivo Tortona B. Il programma prevede alle ore 9 la messa nella Cattedrale del Duomo; ore 9.45, ritrovo in piazza Duomo con schieramento del Gonfalone, delle bandiere e del labari delle Associazioni d’Arma; seguirà il corteo in corso Leoniero, corso Montebello e via Bidone; ore 10.15, commemorazione ufficiale dinnanzi al monumento ai Caduti, alzabandiera e deposizione della corona d’alloro, saluto del Sindaco Federico Chiodi.



