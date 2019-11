Ricerca per:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA ACQUI TERME MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO – CASTELLO DEI PALEOLOGI Apertura: 10.00-13.30 15.30-17.30. Biglietto: intero € 4; ridotto (7-18 anni, over 65) € 2; scuole € 1; gratuito fino a 6 anni, disabili. VILLA OTTOLENGHI WEDEKIND Visite guidate alle ore 14.30. Biglietti: intero € 10 (Villa, giardino e cantina con degustazione); Tempio di Herta: 10 € min. 5 persone su prenotazione. Biglietto comulativo min. 5 persone su prenotazione:15 € CASALE MONFERRATO CASTELLO DEL MONFERRATO Apertura continuativa 10.00-13.00, 15.00-19.00; ingresso gratuito MUSEO CIVICO E GIPSOTECA BISTOLFI Apertura 10.30-13.00 15.00-18.30; ingresso intero 5 euro; ridotto 3,5 euro ROSIGNANO MONFERRATO CASTELLO DI UVIGLIE visita guidata 10.30 su prenotazione. Intero 6 € (castello e parco), 10 € (castello, parco e cantine con degustazione di vini prodotti dall’azienda).

Anche per il 2019 Castelli Aperti si avvia alla conclusione. All’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte, dall’Associazione delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti hanno partecipato oltre 60 siti storici, consentendo al pubblico di scoprire il grande patrimonio culturale di questa regione. Il 3 novembre sarà quindi l’ultima domenica in cui si potranno visitare alcune delle strutture aderenti alla rassegna. Di seguito le aperture con gli orari:

Domani si chiude la rassegna “Castelli Aperti” ecco le ultime visite, poi se ne riparla in primavera