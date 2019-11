Ricerca per:

In questa fase preliminare i soggetti interessati possono far pervenire le osservazioni entro il termine del 21 novembre 2019 , all’indirizzo di posta certificata dell’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino: parcodelpo-vcal@pec.it . Dopo l’adozione del documento preliminare, da parte dell’Ente-Parco, ci sarà modo di approfondire i vari temi affrontati, con i portatori di interesse, durante il percorso che porterà all’approvazione da parte della Regione Piemonte.

Il Piano di gestione è lo strumento che si pone come obiettivo la salvaguardia degli habitat e la conservazione delle specie, tenendo in considerazione i fattori socio-economici che caratterizzano il territorio, a partire dal quadro normativo esistente sancito dalle vigenti Misure di Conservazione.