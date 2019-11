Nell’ottica del processo di trasformazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sulle Patologie Ambientali e il Mesotelioma, l’ultimo appuntamento di Ospedale Incontra di questo 2019 sarà dedicato proprio ad alcune malattie che hanno un evidente rapporto con l’ambiente e gli stili di vita dei pazienti: quelle dell’apparato respiratorio. Sarà infatti il respiro in tutte le sue sfaccettature il protagonista mercoledì 13 Novembre dalle ore 17.00 alle 19.00 nel Salone di Rappresentanza di Via Venezia 16.

Dopo i saluti del Direttore Generale Giacomo Centini e del Dirigente Responsabile Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per il Dipartimento territoriale di Alessandria e Asti Alberto Maffiotti, il Dr. Biagio Polla, Responsabile della Struttura di Malattie dell’Apparato Respiratorio AO AL, inizierà a spiegare proprio questo legame tra l’ambiente e l’ospedale, illustrando le diverse patologie trattate in Azienda come l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BCO), l’ipertensione polmonare e il tumore al polmone, e i servizi che vengono offerti ai pazienti quali ad esempio le numerose tipologie di visite che si possono svolgere al Poliambulatorio Ghilini e il Centro Antifumo. Proseguendo sempre con il team della Pneumologia, il Dr. Lorenzo Grecu parlerà dell’attività di Endoscopia Interventistica per la diagnosi e il trattamento delle malattie delle vie aeree, mentre la Dr.ssa Pinuccia Omodeo illustrerà l’evoluzione continua dell’Allergologia e dei suoi test, tra cui i più conosciuti prick e prick by prick – ovvero gli esami per allergie respiratorie, alimentari, verso altri allergeni e per i cibi freschi -, che nel tempo si sono evoluti oltre ad essere oggi affiancati da altri più innovativi.

Si passerà poi alla specialità della Chirurgia Toracica, diretta dal Dr. Maurizio Mancuso, e al ruolo che essa ricopre nella cura dell’insufficienza respiratorio da enfisema polmonare, ossia una grave malattia dei polmoni provocata dal deterioramento degli alveoli, fino ad arrivare all’ambito oncologico. A chiudere quest’ultimo appuntamento di Ospedale Incontra “Le malattie del respiro” saranno quindi il Dr. Pier Luigi Piovano, Dirigente Medico di Oncologia AO AL, e la Dr.ssa Federica Grosso, Responsabile della Struttura Mesotelioma AO AL, che dedicheranno un focus rispettivamente alle neoplasie polmonari e quindi all’approccio più epidemiologico alla malattia e al modello integrato di assistenza e ricerca che l’Azienda Ospedaliera sta portando avanti da tempo sulla malattia rara del Mesotelioma, con un ulteriore incremento degli studi clinici e delle terapie sperimentali grazie al coordinamento dell’Infrastruttura Ricerca, Formazione, Innovazione, diretta dal Dr. Antonio Maconi.

L’iniziativa rappresenta dunque un momento di dialogo e confronto con i professionisti aziendali aperto alla cittadinanza, agli operatori e tutte le associazioni che avranno così la possibilità sia di conoscere i numerosi servizi offerti dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in materia di respiro, sia di approfondire e fare luce anche sulle malattie più complesse grazie a un approccio trasversale e divulgativo.