Ma come fanno certi Commercianti di Tortona a pensare che la riapertura dell’isola pedonale possa incentivare le vendite e il Commercio?

Maggiori e autorevoli studi a carattere nazionale dicono esattamente il contrario, tuttavia anche se i Commercianti non volessero credere agli esperti, c’è un esempio chiaro e lampante, proprio a Tortona che risolve il quesito ed è via Emilia Nord.

I fautori del traffico in via Emilia, per ricredersi dalla loro balzana idea, non dovrebbero far altro che guardare l’esempio che hanno di fronte proprio a Tortona, nella loro stessa città ed esattamente in via Emilia Nord.

Da tempo immemorabile, infatti, è questa la zona che soffre maggiormente la crisi del commercio con un terzo dei negozi sfitti è proprio nel pezzo della via Emilia aperto al traffico.

Ci riferiamo al tratto di strada compreso fra via Pellizza da Volpedo e via San Marziano l’unico della via Emilia aperto al traffico ed anche quello con la più alta concentrazione di negozi sfitti.

Un caso? Non crediamo proprio visto che la situazione è così da anni.

E allora? Cosa serve aprire l’isola pedonale per far passare le automobili se – guarda caso – proprio dove passano le auto il Commercio in tutti questi anni ha sofferto maggiormente la crisi con la percentuale di chiusure più alta che in tutte le altre zone della città, peraltro riconosciuto anche dalla associazioni di categoria?

I numeri non mentono e dicono chiaramente che non è vero che il traffico aumenta le vendite dei commercianti: via Emilia Nord è lì a dimostrarlo.

Forse i Commercianti di Tortona che chiedono la riapertura dell’isola pedonale in via Emilia sud (e non solo) se ne sono dimenticati?

Li invitiamo allora a farsi un giro in questa parte della via Emilia e capirebbero che forse non è col traffico che si incentiva il Commercio ma con altre soluzioni.

Oppure sono talmente ottusi ed hanno le fette di salame sopra gli occhi e vogliono negare anche questa situazione?

Comunque, visto che noi non pretendiamo di avere la verità in tasca, i Commercianti fautori del traffico e della riapertura dell’isola pedonale, se hanno gli attributi, si facciano avanti, vengano allo scoperto e facciano sentire le loro ragioni: ci scrivano e spieghino ai tanti cittadini che invece vogliono l’isola pedonale, i motivi per cui secondo loro il passaggio delle auto aiuterebbe il Commercio.