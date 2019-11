Ricerca per:

Cinque gli attori in scena al “Civico” la cui bravura è stata riconosciuta dai tortonesi dagli scroscianti applausi finali: oltre a Cirillo, infatti hanno recitato Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo e il giovane Giacomo Vigentini.

E’ stato il primo di 24 appuntamenti che toccheranno le maggiori città del nord Italia per concludersi al teatro Eliseo a Roma a gennaio.

La commedia è andata in scena ieri sera e ha inaugurato la nuova tournée di quest’opera presentata per la prima volta lo scorso anno.

Tutto esaurito al Teatro Civico di Tortona per “La scuola delle mogli.” Le immagini