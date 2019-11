Ricerca per:

Per informazioni e iscrizioni si può contattare la segretaria della Pastorale Giovanile. (333 4473644; mail: pastoralegiovaniletortona@gmail.com).

Sabato 9 novembre riprende l’attività della Scuola Educatori diocesana che ha già formato 6 giovani, i quali hanno da poco iniziato la loro attività lavorativa come coordinatori in alcuni oratori della Diocesi. La Scuola ha una durata di due anni e chiede una frequenza nei mesi di novembre, febbraio e marzo al sabato mattina.

Sabato al via la scuola di educatori per la Diocesi di Tortona