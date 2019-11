Ritorna domenica 10 novembre a Cartosio la molto attesa manifestazione “Autunno fruttuoso” che porta nel piccolo comune dell’Acquese il meglio delle atmosfere autunnali, con la frutta e gli alberi da frutto in veste di protagonisti di una festa di piazza ben frequentata, ricca di informazioni per chi vuole cimentarsi con la frutticoltura, oltre che curiosità ed esperienze per tutti. Si anticipa sabato sera, 9 novembre, alle 21,15 presso la biblioteca comunale di Cartosio in via Roma, con la proiezione del suggestivo film documentario “La Barma” di Fredo Valla dedicato a un villaggio sottotetto di roccia alle pendici del Monbracco (Alpi Cozie). Alla tradizionale mostra pomologica e alla mostra mercato verranno affiancate molte altre iniziative. La mattina alle ore 10 si parlerà di innesti e tecniche di coltivazione con gli esperti della Valbormida, guidati dal comunicativo Luigi Dotta di Prunetto, che insegneranno i segreti della frutticoltura a chi vorrà unirsi. Seguirà alle ore 11 una conversazione su come si diventa ricercatori e custodi di vecchie varietà di frutta. Porterà la propria esperienza l’ agronomo Enzo Melegari , che è anche presidente dell’Associazione Agricoltori e Allevatori Custodi di Parma e ha recuperato, in quasi quarant’anni di attività, circa 700 vecchie varietà di frutta che sarebbero andate perse. In omaggio alla festa degli alberi che si svolge in tutta Italia il 21 novembre, i visitatori saranno invitati a seguire il noto scrittore, poeta e fotografo di alberi Tiziano Fratus in una passeggiata nei boschi nei pressi del paese (mattina, ore 10, ritrovo al centro della piazza). Fratus nel pomeriggio alle 15 dialogher à con Emanuela Rosa Clot, direttrice del mensile Gardenia e presenterà il libro appena pubblicato ‘Giona delle sequoie. Viaggio tra i giganti rossi del Nord America’. Al termine lo scrittore sarà destinatario del premio “Terra fruttuosa” – quarta edizione – dedicato a chi si è segnalato nella salvaguardia e nella tutela dell’ambiente. Ricco il programma per i bambini . Sarà un esperto toscano di didattica naturalistica, Emilio Bertoncini , a guidare alla semina di alberi di melo i piccoli del paese e i visitatori più giovani che vorranno unirsi. Mangeranno una mela, cercheranno i semi racchiusi nel torsolo che affideranno alla terra, con l’impegno di tornare in primavera con il piccolo ​tesoro per vedere che cosa è successo. Per i giovani frequentatori di “Autunno fruttuoso”, ci saranno attività tutto il giorno, compresi un laboratorio per pressare le foglie colorate d’autunno, un altro laboratorio di tessitura su minitelai e, a coronamento, una merenda curiosa che i bambini potranno confezionare da soli, con la supervisione di un adulto. E ancora: un’esposizione sul ciclo della lana con vecchi attrezzi e un materassaio disposto a cardare la lana dei cuscini dei visitatori e alle ore 16 una conversazione con la ricercatrice Marina Zoccola, che ha lavorato a un progetto europeo di recupero della lana per la produzione di fertilizzanti. Non mancherà per pranzo il tradizionale menu fruttuoso della ProLoco di Cartosio a base di funghi, zucche, ceci, cachi, insomma tutto ciò che rende fruttuoso l’autunno. Prenotazioni entro il 7 novembre al numero346 016 32 91. Per tutto il giorno la ProLoco offrirà ravioli fritti, succhi, spremute e tisane Appuntamento a Cartosio domenica 10 novembre dalle ore 9 alle 18. L’ingresso alla manifestazione e i laboratori sono gratuiti. Con preghiera di pubblicazione Per info: Comune di Cartosio Viale Papa Giovanni XXIII, 8 – 15015 Cartosio (AL) tel. 0144 40126 348 5113688 www.comune.cartosio.al.it info@comune.cartosio.al.it