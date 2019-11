Prime spese del Comune di Tortona per riparare le strutture pubbliche danneggiate dal maltempo dei giorni scorsi, temporali e piogge di eccezionale intensità che hanno interessato – tra l’altro – il territorio del Comune di Tortona, provocando anche la tracimazione del Torrente Grue in corso Pilotti, lungo la strada provinciale per Garbagna e per Viguzzolo, l’area industriale Villoria, via F. Sacco, la statale per Voghera in regione Capitania e strada Marcazolo con conseguenti smottamenti e allagamenti.

Il comune verificato che il Torrente Grue, per la violenza dell’acqua, ha sovrastato gli argini di contenimento con conseguente esondazione che ha provocato l’allagamento della sede stradale e degli impianti tecnologici di sollevamento delle acque, ha incaricato la ditta ARIET di Voghera, di eseguire lavori di riparazione degli impianti di sollevamento acque dei sottopassi stradali esistenti nelle zone di cui sopra al fine di assicurare il transito in condizioni di sicurezza per una spesa massima presunta di 20 mila euro oltre all’iva.

La stessa ditta è stata incaricata altresì di eseguire lavori di riparazione degli impianti di pubblica illuminazione in zona punta di Garbagna al fine di assicurare il funzionamento in condizioni di sicurezza per una spesa massima presunta di 13.850 euro.

Il maltempo ha provocato danni anche alla casa di Riposo in via Barabino, così suddivisie per questo il Comune di Tortona ha incaricato la ditta Torti e Torti di Tortona di eseguire lavori di messa in sicurezza al fine di intercettare e canalizzare le acque provenienti dal versante collinare retrostante la struttura comunale denominata “Casa di Riposo KORA KENNEDY SADA” attraverso il sistema di raccolta esistente mediante l’utilizzo di spurgo e operatori (pulizia dreni e canali superficiali e griglie, per rimozione malta e materiale proveniente dalla collina), rimuovendo fango e detriti mediante la esecuzione di tutte le opere occorrenti ed individuate dal personale tecnico del Settore Lavori Pubblici quali indifferibili ed urgenti, per una spesa massima presunta di 3.500 euro oltre IVA di legge e la ditta Bianchi con sede in Novi Ligure in Corso Romualdo Marenco, di eseguire lavori di messa in sicurezza al fine di regimare e contenere le acque piovane provenienti dal versante collinare retrostante la struttura comunale denominata “Casa di Riposo KORA KENNEDY SADA” mediante la esecuzione di tutte le opere occorrenti per una spesa massima presunta di 2.500 euro oltre all’ IVA di legge.

Infine è stato dato incarico alla ditta Eleva 2000 di Tortona, di eseguire lavori di messa in sicurezza dell’impianto elevatore mediante la esecuzione di tutte le opere occorrenti ed individuate dal personale tecnico del Settore Lavori Pubblici quali indifferibili ed urgenti, per una spesa massima presunta di 2.000 euro più iva