La caduta del Muro di Berlino ha rappresentato una svolta storica di carattere epocale. Il 9 novembre 1989 il Governo della Germania Est annunciò l’apertura della “frontiera” tra Berlino Est ed Ovest e migliaia di persone si arrampicarono sul muro per raggiungere Berlino Ovest. Nelle settimane successive molte parti del muro furono portate via dalla popolazione, finalmente in festa per la ritrovata libertà di poter passare da una parte all’altra della città e della Germania intera.

Sul piano geopolitico quell’evento ha sancito la fine della divisione del mondo in blocchi contrapposti e, al contempo, l’inizio di una stagione di profonde trasformazioni, di cui tuttora non è semplice interpretare il senso. Tornare a riflettere su quell’evento a trent’anni di distanza significa dunque interrogarsi non solo sul mondo di ieri, ma anche e soprattutto sul mondo di oggi.



A Tortona si ricorda questo avvenimento Mercoledì 6 novembre con un incontro pubblico in programma alla Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dal titolo “Oltre il muro 1989-2019”

Programma



ore 9:30 -13

– saluti istituzionali

– Luciana Ziruolo (Direzione Isral) “Senza il Muro, appunti da Jacques Rupnik”

– Luigi Bonanate (Università di Torino) “Il sistema internazionale a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino”

– Alberto De Bernardi (Università di Bologna) “Trent’anni di storia che si possono insegnare: l’epoca della globalizzazione”

ore 14:30- 18

– Carla Marcellini (novecento.org) “Il triennio 1989-1991 nella manualistica per la secondaria di secondo grado”

– Antonio Brusa (Università di Bari) “L’insegnamento della storia nell’Europa Orientale dopo il 1989”

– Dario Siess (rete didattica “Una storia per caso” di Tortona) – Antonella Ferraris (Responsabile Sezione Didattica Isral) “Una proposta di lavoro per la scuola”



ingresso

libero fino al completamento dei posti disponibili

modalità partecipazione

i docenti potranno iscriversi entro il 5 novembre al convegno attraverso la Piattaforma SOFIA del Miur (codice n. 36953) a partire dal 15 ottobre 2019 oppure compilare il modulo linkato e inoltrarlo a didattica@isral.it – ai docenti che parteciperanno all’iniziativa sarà rilasciato un attestato



organizzazione

Isral Alessandria

Via dei Guasco, 49 – 15121 Alessandria

tel: 0131- 443861 email: info@isral.it – posta certificata: isral@pec.it