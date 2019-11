Un dramma che stronca la vita a due, probabilmente tre persone che la vita, agli altri, la salvano: i Vigili del fuoco.

Si è compiuto stanotte, martedì 5 novembre, come vedete nelle immagini che pubblichiamo, quando poco dopo le due, in una cascina abbandonata in via San Francesco nel Comune di Quargnento, poco dopo Alessandria.

Secondo la prima sommaria ricostruzione si è tratto di esplosioni, probabilmente di altrettante bombole gpl, che hanno provocato il crollo dell’abitazione e la morte di tre Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Alessandria che erano intervenuti per domare l’incendio che era stato provocato, a quanto pare, dalla prima esplosione.

La seconda ha fatto scoppiare il finimondo e tre pompieri sono rimasti uccisi. Il corpo dei primi due è stato ritrovato, mentre il terzo risulta ancora disperso sotto le macerie.

Al momento in cui scriviamo (le 8,15 dl mattino) sono ancora in croso le operazioni per il ritrovamento.

I nomi delle vittime non sono ancora stati comunicati, ma pare si tratti di tre pompieri di 32, 38 e 47 anni.

Nell seconda deflagrazione sono rimasti feriti anche altri due Vigili del fuoco e un carabiniere della pattuglia che era giunta sul posto per stendere il verbale. I tre sono stati trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti.

Il 118 non ha comunicato l’entità delle loro condizioni ma, vista la dinamica dell’accaduto, non è escluso siano gravi.

Ad aiutare i colleghi di Alessandria