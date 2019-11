L ’Amministrazione Comunale comunica che quest’anno le celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terranno nel Piazzale Leoni di Liguria, all’interno della Caserma L. Giorgi. Tale variazione, rispetto al consueto omaggio ai Caduti presso il monumento a Loro dedicato in Piazzale Partigiani (giardini pubblici), è dettato dalla indisponibilità, presso tale monumento, di un pennone stabile (e non mobile, come altre volte installato) per l’alzabandiera. La presenza del pennone mobile comporterebbe la necessità di certificazioni di corretta installazione a tutela della pubblica incolumità che al momento non potrebbe essere garantita. L’Amministrazione ha pertanto deciso di organizzare la cerimonia del 4 novembre presso il Piazzale Leoni di Liguria, che dispone invece, in attinenza al monumento ai Caduti (intesi nella loro generalità, e non con particolare riferimento ai Caduti del 157° Reggimento Fanteria Liguria, come si può evincere osservando il monumento stesso) di adeguati pennoni per le Bandiere. Si sottolinea che verranno onorati, con apposite corone di alloro o altro omaggio floreale più adatto ai luoghi, i seguenti monumenti cittadini: • il Monumento ai Caduti di Piazzale Partigiani, • il Monumento degli Alpini il Largo Penne Mozze; • il Monumento dei Marinai di Via N. Bixio; • il Monumento della Resistenza di Piazza Pascoli; • il Monumento ai Caduti di Piazzale Indipendenza; • il Monumento ai Caduti di Cefalonia in Piazzale Divisione Acqui • il Monumento dei Caduti sul Lavoro presso i Giardini Pubblici; • la lapide ai Caduti del Lodolino presso scuola media Boccardo di Via Casteldragone • il Monumento dei Caduti della Grande Guerra (di fronte all’Asilo ex ONMI di Viale Rimembranza); • la lapide posta in viale Rimembranza in onore dei Caduti (di fronte al bar Ligure) • il Monumento degli Aviatori di Piazza Pascoli; • il Monumento ai Mutilati ed Invalidi di Guerra di Piazza Pascoli; • La tomba del Ten. Col. M.O.V.M. Ramiro Ginocchio • la tomba del Maresciallo Daniele Paladini presso il Cimitero Cittadino • le lapidi in ricordo dei Caduti presenti nell’androne di Palazzo Pallavicini • la lapide a ricordo della liberazione della Città di Novi Ligure in Piazza XVII Aprile. Si precisa inoltre che la cura delle cerimonie relative alla Festa Nazionale del 4 novembre è dovere istituzionale dell’Ente, di cui, contrariamente ad erronee e fuorvianti notizie di stampa che qui si smentiscono categoricamente, non ha mai affidato, né mai affiderebbe l’organizzazione ad altri.