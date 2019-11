Una bella notizia per l’immagine e la valorizzazione della città di Tortona: il Comune, ha stipulato un Protocollo d’intesa con “Film Commission Torino Piemonte” al fine di garantire la massima collaborazione tra la Città, la Film Commission e le case di produzione per evidenziare tutto ciò che la Città, nei diversi settori, può offrire alle produzioni audiovisive al fine di rendere Tortona e il suo territorio competitiva a livello nazionale e internazionale.

Il protocollo che sarà firmato dal Sindaco Federico Chiodi prevede una fattiva e reciproca collaborazione tra le parti.

Nel dettaglio il Comune di Tortona si impegna a:

 riconoscere il ruolo di capofila a Film Commission per tutte le pratiche inerenti, a titolo di esempio: la richiesta di Patrocinio; la ricerca location, la richiesta dei permessi per riprese su suolo pubblico, la collaborazione con la Polizia Municipale;

 concedere alle società di produzione sostenute dalla Film Commission il patrocinio gratuito della Città per le attività di ripresa effettuate sul territorio della Città;

 garantire a Film Commission, nella sua qualità di fondazione interamente partecipata da enti pubblici, le agevolazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, per le attività per le quali la Fondazione agisca direttamente o ricopra il ruolo di capofila.

Da canto suo la Fondazione FILM COMMISSION, che assume il ruolo di capofila della richiesta per le società di produzione intenzionate ad effettuare le proprie riprese sul territorio cittadino, s’impegna, dopo aver valutato la validità e l’interesse produttivo del progetto presentato, a:

 Inoltrare dai propri uffici la richiesta di patrocinio al Sindaco e al settore competente (ufficio Manifestazioni e Promozione del Territorio). La domanda, redatta dalla società di produzione su apposito modulo predisposto dalla Città di Tortona, dovrà contenere: i dati e i contatti della società di produzione, una descrizione generale del progetto, il dettaglio delle attività previste (luoghi, date e durata), i dati del rappresentante legale della società, i dati ed i contatti di un referente operativo. La domanda andrà inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle riprese cinematografiche;

 trasmettere al Dirigente del Settore Sviluppo Economico la richiesta ufficiale da parte della società di produzione per l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. Nella domanda vanno indicati: periodo, tipologia di occupazione e superficie occupata. L’ufficio competente del settore Sviluppo Economico provvederà, in caso di esito positivo, al successivo inoltro al concessionario incaricato;

 collaborare con l’Amministrazione cittadina alla promozione della Città di Tortona e del suo territorio attraverso accordi con la società di produzione: l’impegno minimo da parte di quest’ultima dovrà essere il riconoscimento della collaborazione attraverso la citazione e l’apposizione del logo della Città nei titoli di coda e la citazione della collaborazione con la Città di Tortona in tutte le comunicazioni a mezzo stampa e web.

“Il Comune di Tortona, ai sensi del Titolo V della Costituzione – dicono in municio – esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento. e la Fondazione Film Commission Torino Piemonte è una fondazione pubblica senza fini di lucro costituita da Regione Piemonte e Città di Torino che si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l’arte cinematografica in Piemonte. Per questo motivo considerato che il Comune di Tortona, nell’ambito delle proprie competenze, intende collaborare con la Fondazione Film Commission Torino Piemonte nella programmazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi con l’obiettivo di promuovere il territorio tortonese con ricadute positive dal punto di vista culturale e turistico e valorizzare il suo patrimonio artistico e culturale è stato deciso di sottoscrivere questo protocollo della durata di tre anni che si rinnoverà per un successivo triennio salvo diversa comunicazione delle parti entro un mese dalla scadenza.

La speranza è che veramente Tortona possa apparire in film a carattere nazionale e le bellezze e peculiarità di Tortona possano essere sempre più valorizzate.